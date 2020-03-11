Министерство спорта Польши рекомендовало фигуристам отказаться от участия в чемпионате мира, который будет проходить в канадском Монреале в период с 18 по 22 марта.

Речь идет не о запрете, а о рекомендации, поэтому каждый фигурист должен в письменной форме подтвердить свое решение.

«Решение об отказе от участия в чемпионате мира – непростое, но, на мой взгляд, вопросы заботы о жизни и здоровье являются первостепенными», –главсит заявление Федерации фигурного катания Польши.

Напомним, за сборную Польши выступает бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова. Она будет единственной представительницей своей страны в женском катании, если примет решение выступать. В мужском и парном катании у Польши не будет представительства, в танцах на льду в заявку включены Наталья Калижек и Максим Сподырев.