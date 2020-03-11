Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, считает, что Йоханнес Клэбо не является главным соперником его сына.

«Думаю, что не только Клэбо, а вся сборная Норвегии в его соперниках. Когда кто-то из них выходит на старт, то каждый хочет обогнать Сашу», — сказал Большунов-старший, слова которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Клэбо всегда считался фаворитом, а их борьба с россиянином — это вечный «задор и спор».

Напомним, Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира, так как норвежцы отказались принимать участие в заключительных этапах. Александр стал первым лыжником в российской истории, которому удалось завоевать большой Хрустальный глобус.

Во времена СССР это удавалось Александру Завьялову и Владимиру Смирнову.