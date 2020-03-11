В Хохфильцене (Австрия) проходит юниорский чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 11 февраля, состоялась мужская индивидуальная гонка, победу одержал чешский биатлонист Витеслав Хорниг.

Он не допустил ни одного промаха на всех четырех рубежах и преодолел дистанцию за 44 минуты 26,5 секунды. Серебряную медаль завоевал представитель Словении Алекс Цисар, проигравший 29 секунд с чистой стрельбой. Замкнул тройку лидеров итальянец Патрик Браунхофер, который также чисто отработал на рубежах, но проиграл больше минуты ходом.

Сборная России выступила неудачно: ни один спортсмен не попал в топ-10. Лучшим стал Кирилл Бажин, проигравший более четырех минут с тремя промахами, он занял 18-е место. На 19-й строчке расположился Даниил Фомин, также допустивший три неточных выстрела.

Алексей Вагин стал 22-м, Даниил Серохвостов — 28-м, Илья Гаврилов — 36-м, Михаил Первушин — 42-м.