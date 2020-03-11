Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в заключительных этапах Кубка мира. Благодаря этому россиянин Александр Большунов досрочно завоевал большой Хрустальный глобус.

«Откуда мне знать, что у норвежцев в голове? Это надо у них спрашивать. Не вижу смысла дискутировать на эту тему, это всё равно, что гадать на кофейной гуще, они не поехали, он — выиграл, вот и всё», — заявил Легков, слова которого приводит ТАСС.

Экс-спортсмен подчеркнул, что отрыв Большунова от Клэбо был огромным, поэтому шансов у норвежцев практически не было. Легков уверен, что Йоханнес не смог бы догнать россиянина, одержавшего заслуженную победу.

Напомним, с 14 по 18 марта в Квебеке (Канада) и Миннеаполисе (США) будет проходить спринтерский тур.