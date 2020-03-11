Лоренцо Магри, тренер итальянского фигуриста Даниэля Грассля, считает, что не стоит проводить чемпионат мира во время эпидемии коронавируса.

На своей странице в «Инстаграме» он обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) и отметил, что находится вне Италии уже больше двух недель. Он подчеркнул, что не все страны Европы так жестко контролируют распространение вируса, поэтому риск заразиться будет очень высок.

«Мы будем находиться на арене среди 20 тысяч человек, которые сидят рядом друг с другом», — написал Магри.

Он добавил, что не хочет видеть такую же ситуацию, как в Италии.

«Нам правда нужно соревноваться? У меня нет какого-то решения ситуации, но есть тысяча вопросов, а еще я напуган», – написал Магри.