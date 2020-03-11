Тренер сборной Швеции по лыжным гонкам Маттиас Нильссон прокомментировал решение сборной Норвегии пропустить заключительные этапы Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.

«Отсутствие норвежских лыжников — это нечто особенное. Кубок мира завершается без Норвегии, которую всё ещё можно назвать большой силой в лыжном мире», — сказал Нильссон, слова которого приводит Expressen.

Тренер добавил, что сборная Швеция делает всё то же, что обычно, чтобы беречь здоровье.

Напомним, с 14 по 18 марта в канадском Квебеке и американском Миннеаполисе будет проходить спринтерский тур. Затем, спустя неделю, в Кэнморе состоится финал Кубка мира. Благодаря отказу норвежцев от выступлений россиянин Александр Большунов досрочно выиграл большой Хрустальный глобус.