Российская фигуристка Алёна Косторная выступит на венском балу в Москве.
Об этом сообщает пресс-служба мероприятия в «Инстаграме». Бал будет проходить в Гостином дворе 30 мая, Косторная в качестве дебютантки будет открывать мероприятие.
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#венскийбал_дебютанты Открывать XVIII Венский Бал в качестве дебютантки будет @aliona_officialnew Алёна Косторная – фигуристка, чемпионка Европы, обладательница мировых рекордов и престижных спортивных наград! Это еще не все звездные дебютанты этого года! Читайте наши посты – продолжение следует…) #косторная #фигурноекатание #венскийбал #дебютанты #дебютант #бал #вальс #москва #россия #гостиныйдвор #венскийбал2020 #18венскийбал
Венский бал является самым крупным в России и одним из самых масштабных в мире, он проводится с 2003 года. Официальный сайт мероприятия гласит, что его визитной карточкой является участие дебютантов — девушек и юношей. Каждый раз бал открывают около 120 молодых пар, отобранных бальным комитетом.
Напомним, Косторная является действующей чемпионкой Европы по фигурному катанию. В марте ей предстоит выступить на чемпионате мира, который будет проходить в Монреале (Канада). Спортсменка проводит дебютный взрослый сезон, в декабре она стала победительницей финала Гран-при.
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