Российская фигуристка Алёна Косторная выступит на венском балу в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба мероприятия в «Инстаграме». Бал будет проходить в Гостином дворе 30 мая, Косторная в качестве дебютантки будет открывать мероприятие.

Венский бал является самым крупным в России и одним из самых масштабных в мире, он проводится с 2003 года. Официальный сайт мероприятия гласит, что его визитной карточкой является участие дебютантов — девушек и юношей. Каждый раз бал открывают около 120 молодых пар, отобранных бальным комитетом.

Напомним, Косторная является действующей чемпионкой Европы по фигурному катанию. В марте ей предстоит выступить на чемпионате мира, который будет проходить в Монреале (Канада). Спортсменка проводит дебютный взрослый сезон, в декабре она стала победительницей финала Гран-при.