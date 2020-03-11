Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновленный рейтинг текущего сезона. У женщин лидирует Екатерина Юрлова-Перхт, у мужчин — Александр Логинов.

Юрлова-Перхт имеет 1105 очков. На втором месте идет Виктория Сливко (956), на третьем — Лариса Куклина (942). Также в первую пятерку вошли Евгения Павлова и Екатерина Глазырина.

Логинов набрал 1513 очков. Вторым идет Матвей Елисеев (1331), третьим — Кирилл Стрельцов (941). В топ-5 также входят Алексей Слепов и Петр Пащенко.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Логинов пропустит заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Там выступят Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Василий Томшин. Состав женской команды ещё не объявлен.