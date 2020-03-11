Женский футбольный клуб «Зенит» начинает подготовку к сезону-2020. Как сообщает пресс-служба команды, первый сбор состоится в Санкт-Петербурге.

Команда под руководством Ольги Порядиной расположилась в «Газпром»-Академии, тренировки проходят на поле «Газпром»-тренировочного центра футбольного клуба «Зенит» в Удельном парке.

Во время сбора команда проводит по две тренировки в день. Главый тренер Ольга Порядина сообщила, что в текущем месяце «Зенит» проведет два товарищеских матча.

«У нас запланированы две товарищеские игры с ребятами из «Газпром»-Академии. Скорее всего, играть будем 17 и 21 марта», — приводит слова тренера пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, о создании женского футбольного клуба «Зенит» было объявлено в январе 2020 года.