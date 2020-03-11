Бывшему президенту РФС и экс-руководителю «Зенита» Сергею Александровичу Фурсенко исполнилось 66 лет. Nevasport вспоминает самые яркие высказывания бывшего спортивного чиновника на разных постах.

Когда Фурсенко впервые возглавил «Зенит», он огорошил всех фразой про три Кубка УЕФА за 10. Каково же было удивление всех, когда «Зенит» почти выполнил задачу уже через два года. Однако третьего кубка так и не дождались.

«За десятилетний срок планируется войти в десятку сильнейших клубов Европы, трижды завоевать Кубок УЕФА, неоднократно выигрывать чемпионат России. Собственная школа подготовки должна будет каждый год поставлять как минимум одного игрока в основной состав» (2006)

За тот непродолжительный период времени, когда Фурсенко возглавлял РФС, он сумел стать инициатором главного изменения в российском футболе и очень хотел денег Романа Абрамовича.

«Нам очень не хватает денег Абрамовича» (2011).

Именно Фурсенко продавил решение, которое влияет на российский футбол до сих пор. В РПЛ стали играть по системе «осень-весна», для чего затеяли чемпионат в три круга.

«Поражению есть, если хотите, и исторические причины – февраль не является месяцем, наиболее благоприятным для сборной. Причем не только для России, но и для сборной СССР. Мы уже довольно давно не побеждали зимой, а проигрывали частенько. Так что в этом плане, переход на «осень-весну» стучится, что называется, в окно», — все-таки матч с Ираном не очень подошел для дружеских посиделок» (2012)

При Фурсенко сборная стала зарабатывать на товарищеских матчах.

«На матче с Катаром мы заработаем больше, чем на игре с Ираном. Все развивается, и наш принцип – условия следующего матча должны быть лучше предыдущего», — на этот раз никаких дружеских встреч, чистый бизнес» (2012).

Во времена правления именинника был принят закон о болельщиках.

«Мы должны понимать, что стадион – наш дом, храм футбола. И те, кто пытаются там гадить, не должны больше туда приходить. Хулиганы пусть занимаются боксом на ринге, а не на трибунах» (2012).

Пляжная сборная России стала чемпионом мира. Фурсенко, вспомнив знаменитую фразу Пеле, посоветовал бразильцам учиться кататься на коньках.

«Впервые в истории сборных СССР и России по футболу, мы стали чемпионами мира. Посоветую бразильцам теперь учиться кататься на коньках. Слава нашим героям!» (2011).

После ухода с поста президента РФС Фурсенко утих на пять лет. Объявился он уже на посту руководителя «Зенита». Первое менеджерское решение — назначение на пост главного тренера Роберта Манчини.

«Я дважды пытался пригласить Роберто в сборную России. Господь бог ждал, когда Роберто придет в «Зенит» (2017).

При Манчини в «Зенит» пришли пять аргентинцев. Сейчас осталось лишь два, но амбиции Фурсенко были большими (2017).

«Манчини сейчас собирает очень молодых и перспективных аргентинских игроков. Можно сказать, что это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов».

При Фурсенко стал много забивать Александр Кокорин, проведя чуть ли не лучший сезон в карьере.

«Главная особенность Кокорина — его футбольный талант, который надо ценить. Безусловно, он особенный. Его потенциал колоссален. Если он реализует все, что есть, он будет не только лучшим футболистом России, он будет лучшим футболистом Европы».

Кокорин вернулся в сборную — Фурсенко не удивился, ведь Саша для него — один из сильнейших игроков мира.

«Знаю, что Саша – один из самых сильных игроков в Европе, и меня радует, что российская сборная усилилась таким футболистом» (2017).

Первые поражения Манчини в «Зените» не сказались на отношения между тренером и президентом.

«Мы чувствуем друг друга. А недопонимания случаются даже после двадцати лет супружеской жизни. Думаю, самый сложный период для Манчини, когда он не до конца чувствовал, что такое русская ментальность, миновал. Сейчас он отчетливо понимает, как идти к цели кратчайшим путем» (2017)

При Манчини «Зенит» пережил игровой кризис и опустился на пятое место. На встрече с болельщиками в марте 2018-го Фурсенко уверял, что все позади — сейчас «Зенит» будет побеждать.

«Кризис прошел. Сейчас будем рвать всех подряд. Обещаю!» (2018).

Тогда же он бросался аллегориями относительно амбициозного проекта сине-бело-голубых.

«Мы строим мощный гоночный автомобиль. Но иногда приходится соревноваться на проселочной дороге, и здесь «Нива» может нас обогнать. Поэтому нам, функционерам, нужно работать над изменениями в лиге» (2018).

В октябре 2018-го для Кокорину в «Кофемании» встретился Пак. После нашумевших событий пранкер набрал президентом «Зенита» и представился Виталием Мутко.

«Столько души в них вложено было, я имею в виду Кокорина. Ну, просто, Виталий Леонтьевич… Настолько обидно… Просто уроды самые настоящие. Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол. Мне обидно просто до слез, понимаете»? (2018).

В декабре 2018 «Газпром-Арену» утвердили в качестве главного кандидата на роль финалиста Лиги чемпионов 2021 года. Фурсенко пообещал, что это еще не вечер.

«Ведем переговоры о проведении боксерских поединков UFC и матчей звезд НБА. Поэтому продвижение «Газпром Арены» как лучшей площадки страны еще только начинается» (2018).