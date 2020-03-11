В Контиолахти (Финляндия) стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 12 марта, состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. Каждый неточный выстрел предусматривает прохождение штрафного круга. Спортсмены выйдут на старт в 17:30 по московскому времени.

Мужская сборная России прибыла в Финляндию в следующем составе: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Пока неизвестно, выступит ли Логинов: из-за болезни он тренировался отдельно от команды. Также стало известно, что спортсмен снялся с заключительного этапа Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).

Из-за угрозы распространения коронавируса в Контиолахти отменены все пресс-конференции.