Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал победу сына в общем зачете Кубка мира. Спортсмен досрочно завоевал большой Хрустальный глобус, так как норвежцы отказались от выступлений на заключительных этапах.

Большунов-старший признался, что новость стала для него неожиданной, так как он рассчитывал на борьбу.

«Конечно, надежды на «глобус» были, но не ждал этого сегодня. Норвежцы поняли, что с ним бороться бесполезно. На последнем старте было объективно видно, что Саша заряжен и шанса своего не упустит», — сказал Большунов-старший в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что россиянин побеждал на протяжении всего сезона. Сначала он шел вровень с соперниками, затем ушел в такой отрыв, который гарантировал ему победу в Кубке мира.

«Был только один момент – не заболеть. Неожиданности от хорошего сезона нет, потому как в прошлом году Саша в шаге остановился, а сейчас всё закономерно», — сказал отец лыжника.