Немецкий защитник «Ганновера» Тимо Хюберс стал первым профессиональным футболистом из Германии, который заразился коронавирусом.

О болезни игрока официально объявил сайт «Ганновера». Отмечается, что после того, как тест Хюберса дал положительный результат, на коронавирус начали проверять всех представителей «Ганновера» — футболистов, тренеров и персонал. Предполагается, что 23-летний Хюберс заразился новым вирусом на одном из публичных мероприятий.

В нынешнем сезоне «Ганновер» выступает во второй немецкой бундеслиге. Команда занимает девятое место в турнирной таблице и имеет в активе 32 очка после 25 матчей.

Ранее сообщалось, что УЕФА не намерен переносить старт чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за вспышки коронавируса. Союз просит правительства стран континента обеспечить проведение соревнований через три месяца.