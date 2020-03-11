Товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и гельзенкирхенским «Шальке» решено перенести из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Отмечается, что команды приняли совместное решение о переносе встречи, которая была запланирована на 29 марта в Гельзенкирхене. Сообщается, что сейчас клубы обсуждают новую дату для проведения игры. Также известно, что все ранее купленные билеты на матч будут действительны.

Напомним, перенесенная игра станет третьей для «Зенита» и «Шальке». Первая состоялась в январе 2007 года, тогда немецкий клуб победил со счетом 2:1. В ноябре 2018-го сине-бело-голубые приняли немецкий клуб в Петербурге на «Газпром Арене». Тогда товарищеский матч также завершился победой гостей со счетом 2:1.