Бывший полузащитник полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе, в данный момент выступающий в кипрском «Анортосисе», получил серьезную травму.

Об этом сообщает сайт «Анортосиса». По информации клуба, Ананидзе получил повреждение на тренировке после столкновения с одноклубником. Отмечается, что после проведенного медицинского обследования выяснилось, что полузащитник порвал боковую связку колена.

Напомним, о расторжении контракта между Ананидзе и «Спартаком»стало известно зимой.

27-летний Жано Ананидзе — воспитанник московского «Спартака», дебютный матч в основном составе команды он провел в 2009 году. С тех пор в красно-белой футболке полузащитник провел 146 официальных встрех, в которых ему удалось отличиться 16 забитыми мячами и отдать 17 результативных передач.

В составе «Спартака» Ананидзе стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Грузии полузащитник провел 45 матчей и забил семь голов.