Самарин сравнил выступление в новых ботинках в Граце с покупкой обуви в магазине

Российский фигурист Александр Самарин вспомнил о неудачном выступлении на чемпионате Европы в Граце.

По словам Самарина, ему было неприятно, но фигурист уже научился справляться с такими вещами. Он отметил, что у него был схожий опыт, когда он не попал на ОИ после ЧЕ. Самарин считает, что это был неплохой и своевременный пинок.

Самарин добавил, что он не хочет списывать результат на ботинки.

«Я же не полным нулём ехал в Грац? Делал все прыжки на тренировках, катал программы… Да, выступать было тяжелее, чем в раскатанной обуви. Наверное, это состояние можно сравнить с тем, как купил новую обувь в магазине и проходил в ней не снимая весь день», — рассказал Самарин, слова которого приводит «RT на русском».