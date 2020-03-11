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  • 17:40,  11 марта 2020
Фигурное катание
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Самарин сравнил выступление в новых ботинках в Граце с покупкой обуви в магазине

Самарин сравнил выступление в новых ботинках в Граце с покупкой обуви в магазине
Александр Самарин. Фото: Nevasport/Наталья Латуш

Российский фигурист Александр Самарин вспомнил о неудачном выступлении на чемпионате Европы в Граце.

По словам Самарина, ему было неприятно, но фигурист уже научился справляться с такими вещами. Он отметил, что у него был схожий опыт, когда он не попал на ОИ после ЧЕ. Самарин считает, что это был неплохой и своевременный пинок.

Самарин добавил, что он не хочет списывать результат на ботинки.

«Я же не полным нулём ехал в Грац? Делал все прыжки на тренировках, катал программы… Да, выступать было тяжелее, чем в раскатанной обуви. Наверное, это состояние можно сравнить с тем, как купил новую обувь в магазине и проходил в ней не снимая весь день», — рассказал Самарин, слова которого приводит «RT на русском».

Напомним, в австрийском Граце Александр Самарин с ошибками исполнил и короткую, и произвольную программу и набрал чуть более 220 баллов.

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