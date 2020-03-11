Адвокат сравнил Кокорина с Ходорковским

Адвокат футболиста «Сочи» Александра Кокорина Татьяна Стукалова поделилась мнением о деле своего клиента.

По словам Стукаловой, у Пака вообще ничего нет, это легкий вред, ни сломанных костей, ни ссадин, ни синяков. Она отметила, что не может ответить на вопрос, почему так произошло, потому что это несоизмеримое наказание к этим действиям.

Стукалова добавила, что по накалу и по силе муссирования этого дела она знает только одно.

«Это дело Ходорковского. Второе – это дело Кокорина», – сказала Стукалова в программе «КраСава» на YouTube.