Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйвезера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине в США.

Как сообщают британские СМИ, 40-летнюю женщину нашла полиция. Причина смерти Харрис в данный момент неизвестно, однако полиция предполагает, что это убийство.

Напомним, в 2012 году Флойд Мэйвезер два месяца находился в тюрьме после того, как был напал на Джози Харрис.

Ранее Флойд Мэйвезер заявил, что свой следующий бой проведет против бойца смешанных единоборств россиянина Хабиба Нурмагомедова. Кроме того знаменитый боксер собирается рассчитывает вновь сразится я с другим бойцом ММА Конором Макгрегором.

Напомним, что бой между Мэйвезером, который не имеет поражений в боксе, и Конором Макгрегором состоялся в августе 2017 года по правилам бокса. Боец ММА уступил.