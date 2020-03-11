Российская фигуристка Бетина Попова отреагировала на меры, которые были приняты организаторами шоу «Россия, вперед!» в Москве после ограничения числа зрителей из-за коронавируса.

«В чем логика, не понятно… Какие меры профилактики… Все люди, которые должны были прийти, придут с разницей в пару часов», – написала Попова в своем Instagram.

Напомним, Федерация фигурного катания России (ФФККР) смогла обойти указ мэра Москвы Сергея Собянина, запрещающий проводить мероприятия, на котором присутствует более пяти тысяч человек. Под запрет таким образом попадало и ледовое «Россия, вперед», запланированное на 29 марта.

Вместо одного шоу состоятся два, однако количество зрителей на трибунах будет ограничено. Первое выступление состоится в 13 часов, второе — в 17.