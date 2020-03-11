Емельяненко: Предельно удивлен, сколько на меня говноедов подписано

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскритиковал своих же подписчиков в Instagam.

«Почитал комментарии и был предельно удивлен, сколько на меня говноедов подписано. Не нравится моя страница — отписывайтесь молча. Живите и радуйтесь жизни», – заявил Емельяненко в «сториз» своего Instagram.

Отметим, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.