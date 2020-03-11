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  • 19:15,  11 марта 2020
Бокс/MMA
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Емельяненко: Предельно удивлен, сколько на меня говноедов подписано

Емельяненко: Предельно удивлен, сколько на меня говноедов подписано
Александр Емельяненко. Фото: инстаграм спортсмена

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскритиковал своих же подписчиков в Instagam.

«Почитал комментарии и был предельно удивлен, сколько на меня говноедов подписано. Не нравится моя страница — отписывайтесь молча. Живите и радуйтесь жизни», – заявил Емельяненко в «сториз» своего Instagram.

Отметим, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.

Ранее российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, в каком случае может состояться его поединок против Александра Емельяненко.

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