В данный момент исполком УЕФА проводит совещание, где обсуждается ситуация со встречей 1/8 финала Лиги Европы между итальянским «Интером» и испанским «Хетафе».

По словам итальянского журналиста Танкреди Палмьери, УЕФА решает, переносить ли матч «Интер» — «Хетафе». Отмечается, что данное решение может быть распространено на весь раунд Лиги Европы.

Ранее стало известно, что «Хетафе» отказывается от поездки в Италию на игру с «Интером». Также сообщалось, что «Рома» не полетит в Испанию на игру с «Севильей».

Кроме того, товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и гельзенкирхенским «Шальке» решено перенести из-за вспышки коронавируса. Команды приняли совместное решение о переносе встречи, которая была запланирована на 29 марта в Гельзенкирхене.