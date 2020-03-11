Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян оскорбил чемпиона в своем дивизионе Генри Сехудо и заявил о желании провести с ним поединок.

По словам Яна, он должен доказать всему дивизиону, что заслуживает бороться за пояс, и если бойцу придется вычистить весь дивизион, он сделает это без проблем.

«Сехудо — он очкошник. Он выиграл пояса в наилегчайшем и легчайшем весах и никогда не защищал их. Он задерживал дивизионы, промурыжил полгода-год. Не могу сказать, что он мне не нравится, но я хочу избить его. Думаю, у него нет яиц», — заявил Ян, слова которого приводит MMA Fighting.

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245.

Ранее российский боец UFC в легчайшем весе рассказал о планах на свой следующий поединок.