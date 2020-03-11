В УЕФА приняли решение перенести два матча Лиги Европы между итальянскими и испанскими клубами из-за коронавируса.

Как сообщает УЕФА, перенесены матчи между «Севильей» и «Ромой», а также «Интером» и «Хетафе», которые должны были пройти 12 марта.

Ранее стало известно, что «Хетафе» отказывается от поездки в Италию на игру с «Интером». Также сообщалось, что «Рома» не полетит в Испанию на игру с «Севильей».

Даты, в которые состоятся обе встречи, будут определены позднее.

Кроме того, товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и гельзенкирхенским «Шальке» решено перенести из-за вспышки коронавируса. Команды приняли совместное решение о переносе встречи, которая была запланирована на 29 марта в Гельзенкирхене.