Футбольный клуб «Урал» проведет все домашние матчи в РПЛ до конца апреля без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба минспорта Свердловской области.

По словам пресс-службы, слова которой приводит РИА «Новости», это касается игр РПЛ против «Рубина», «Тамбова» и московского «Динамо». Отмечается, что никаких послаблений владельцам абонементов делаться не будет.

Ранее стало известно, что на территории Свердловской области был введен запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

Кроме того, товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и гельзенкирхенским «Шальке» решено перенести из-за вспышки коронавируса. Команды приняли совместное решение о переносе встречи, которая была запланирована на 29 марта в Гельзенкирхене.