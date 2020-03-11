Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил, кого он считает величайшим бойцом в истории.

По словам Нурмагомедова, он не знает, можно ли его назвать величайшим бойцом в истории. Хабиб отметил, что в ММА есть Джон Джонс, Федор Емельяненко, Деметриус Джонсон, Генри Сехудо, Даниэль Кормье и Андерсон Силва.

«Людей много. Возможно, я один из лучших. Я не хочу называть себя величайшим», – сказал Хабиб, слова которого приводит CBS Sports.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.