Товарищеский матч между национальными командами Швеции и России будет проходить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам генерального секретаря футбольного союза Швеции Хокан Шестранд, всем, кто приобрел билеты, будет дополнительно сообщено о том, как они смогут вернуть деньги.

Напомним, матч между Швецией и Россией состоится в Стокгольме 28 марта.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса без зрителей пройдет матч России и Молдавии, который состоится 31 марта в Кишиневе.

Кроме того, товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и гельзенкирхенским «Шальке» решено перенести из-за вспышки коронавируса. Команды приняли совместное решение о переносе встречи, которая была запланирована на 29 марта в Гельзенкирхене.