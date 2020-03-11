В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» дома одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4:1.

В составе уфимцев по шайбе забросили Сакари Маннинен с передачи Линуса Умарка на 16-й минуте, Теему Хартикайнен в большинстве с передач Захара Арзамасцева и Линуса Умарка на 18-й минуте и Дмитрий Кугрышев с передачи Максима Майорова на 31-й минуте и Эдуард Гиматов в меньшинстве на 59-й минуте встречи.

У омичей единственный гол забил Александр Яремчук с передач Свена Андригетто и Алексея Терещенко на 24-й минуте.

Благодаря этой победе команда Николая Цулыгина выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина. В следующей стадии уфимский клуб сыграет с казанским «Ак Барсом».