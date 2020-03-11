Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», забил второй мяч в составе южан в матче с «Оренбургом».

Игрок реализовал пенальти на 35-й минуте встречи. Ранее в свои ворота мяч забил Тимур Аюпов. Счет к концу первого тайма 2:0 в пользу «Сочи».

В данный момент команда Владимира Федотова занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 18 очков после 20 матчей. Подопечные Константина Емельянова располагаются на 11-й позиции с 23 баллами после 20 игр.

Напомним, встреча была перенесена по инициативе южного клуба, так как у футболистов новичка РПЛ была обнаружена ротавирусная инфекция.

Встречу переносили дважды: сначала с 1 декабря 2019-го на 23 февраля 2020-го из-за болезни игроков, а затем с 23 февраля на 11 марта с целью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов.