Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков поделился ожиданиями от поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

По словам Волкова, Фергюсон обладает оригинальной техникой, которая отличается от техники бойцов, с которыми Хабиб встречался раньше. Россиянин отметил, интересно, какие ключи найдет Хабиб и что нового покажет в этом бою Фергюсон.

Волков, слова которого приводит «Российская газета», считает, что Хабиб – фаворит, так как в последнем раунде у Фергюсона уже не будет козырей, чтобы противостоять тому напору, прессингу, которые может предложить Нурмагомедов.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.