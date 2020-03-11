Генеральный менеджер подольского «Витязя» Игорь Варицкий рассказал, что клуб планирует продлить соглашение с главным тренером Михаилом Кравецом.

По словам Варицкого, были проведены переговоры, и Кравец предложили новый контракт. Он отметил, что клуб и тренер обо всем договорились, осталось утвердить детали и узаконить все подписями. Варицкий добавил, что это дело ближайших дней, после чего будет объявлено о продлении официально.

«Срок соглашения – один год, но с возможностью продления отношений», – сказал Варицкий, слова которого приводит «Р-Спорт».

Отметим, в нынешнем сезоне «Витязь» занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейно лиги. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина подольчане проиграли петербургскому СКА со счетом 0-4 в серии.