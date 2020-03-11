Бразильский боец UFC в легчайшем весе Марлон Мораес поделился ожиданиями от поединка против россиянина Петра Яна.

По словам Мораеса, Ян — взрывной боец, как и сам бразилец, и поэтому будет фейерверк. Боец отметил, Ян хочет драться за пояс чемпиона, и Мораес тоже хочет вернуться к этому.

Мораес добавил, что для обоих спортсменов этот поединок — короткая дорога к цели.

«Поехали в Казахстан, проведем хороший бой и шокируем страну и мир. Надо дать людям то, что они хотят увидеть», – сказал Мораес, слова которого приводит CBS Sports.

Ранее стало известно, что поединок между Петром Яном и Марлоном Мораесом пройдет 13 июня в рамках первого турнира UFC в Казахстане.

Напомним, ранее Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245.