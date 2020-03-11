Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», оформил дубль в матче с «Оренбургом».

Сначала игрок реализовал пенальти на 35-й минуте встречи, затем забил второй мяч на 61-й минуте, пробив из штрафной.

Ранее в свои ворота мяч забил Тимур Аюпов. Счет к 70-й минуте — 3:0 в пользу «Сочи».

В данный момент команда Владимира Федотова занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 18 очков после 20 матчей. Подопечные Константина Емельянова располагаются на 11-й позиции с 23 баллами после 20 игр.

Напомним, встреча была перенесена по инициативе южного клуба, так как у футболистов новичка РПЛ была обнаружена ротавирусная инфекция.

Встречу переносили дважды: сначала с 1 декабря 2019-го на 23 февраля 2020-го из-за болезни игроков, а затем с 23 февраля на 11 марта с целью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов.