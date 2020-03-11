В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 5:1.

В составе сочинцев дубль оформил Александр Кокорин, который отличился на 35-й минуте с пенальти и на 62-й минуте с передачи Кристиана Нобоа. Еще по голу забили Андрей Мостовой с передачи Нобоа на 73-й минуте и сам Нобоа с передачи Ивана Новосельцева на 78-й минуте встречи. Еще один мяч в свои ворота забил нападающий гостей Тимур Аюпов на 24-й минуте.

У оренбуржцев единственный мяч забил Джоэль Фамейе на 85-й минуте.

После 21 матча команда Владимира Федотова поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России и имеет в активе 21 балл. Подопечные Константина Емельянова идут на 11-м месте с 23 очками.