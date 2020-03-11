Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением об отмене и переносе матчей и турниров из-за короновируса.

По словам Джеррарда, если национальные чемпионаты и еврокубки не будут доиграны, это стыд и позор для Европы и мира, потому что участники соревнований заслужили возможность отпраздновать свой успех. Джеррард отметил, он не хочет, чтобы чемпионаты заканчивались сейчас.

«Если нам говорят, что единственный способ продолжать турниры — играть за закрытыми дверями, то мы будем делать это», — сказал Джеррард, слова которого приводит Sky Sports.

Отметим, уже множество соревнований перенесли и отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Например, приостановлен чемпионат Италии, а в Москве указом мэра запретили проводить массовые мероприятие численностью более пяти тысяч человек.