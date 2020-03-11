Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале, скорее всего, будет отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего.

«Скорее всего, ЧМ будет отменен из-за коронавируса», – написал Лего в своем Twitter.

Отмечается, что окончательное решение о проведении чемпионата мира будет объявлено вечером по канадскому времени. По московскому времени это раннее утро.

Ранее Лоренцо Магри, тренер итальянского фигуриста Даниэля Грассля, заявил, что не стоит проводить чемпионат мира во время эпидемии коронавируса. Магри обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) и отметил, что находится вне Италии уже больше двух недель. Он подчеркнул, что не все страны Европы так жестко контролируют распространение вируса, поэтому риск заразиться будет очень высок.