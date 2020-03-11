Александр Кокорин оформил дубль в ворота «Оренбурга«, в очередной раз доказав руководству «Зенита», что отдавать нападающего в «Сочи» было глупым решением.

Форвард отлично пошумел на этой неделе. Сначала интервью с Евгением Савиным на YouTube, где Александр непривычно жестко отзывается о руководстве сине-бело-голубых, и главным образом об Александре Медведеве. Несмотря на отсутствие вырезанного фрагмента, который, простите за каламбур, просочился в СМИ, в видео позиция Кокорина четко просматривается — в «Зените» его разочаровали и там он чувствует себя обманутым. Речь, конечно, не о тренерах, игроках или фанатах, а именно о высокопоставленных лицах, которые принимают решения.

Кокорин и сам не понимает, как он оказался в «Сочи». Непонятно, зачем ему такой вызов — игрок Саша намного выше уровнем, чем сборная резервистов «Зенита». Понятно, зачем Кокорин сочинцам — с ним шансы сохранить место в РПЛ взлетают, как курс доллара несколько дней назад. И пусть Кокорин отказался от своих слов о том, что желания возвращаться в «Зенит» у него нет, с такой успешной игрой он вполне может призадуматься, а не продолжить ли карьеру там, где его ценят. Тем более контракт заканчивается в июне этого года. Дальше можно бесплатно уйти к конкурентам или вообще в Европу, к тому же Виллаш-Боашу в «Марсель».

Но пока до этого далеко: прошло только три встречи, в которых Кокорин забил три мяча и отдал одну передачу. Неплохо после года без игровой практики? Причем все голы, даже с пенальти, Кокорин забил зряче и на мастерстве. В игре с туляками помог дриблинг и немного удачи, первый мяч «Оренбургу» — мастерство, второй гол — оно же, да и голевого чутья и Александра не отобрать. Осталось девять матчей, и такими темпами есть небольшие шансы побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ. Для этого, правда, нужно забивать больше гола за игру, но Кокорин уже показал, что нет ничего невозможного.

Очень интересно узнать, о чем сейчас думает Медведев и другие причастные к уходу Кокорина из «Зенита». После матча с «Арсеналом» гендиректор поздравил нападающего смской. Наверняка будет делать так каждую игру, чтобы летом на переговорах шансов сохранить футболиста было побольше.