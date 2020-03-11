Известный белорусский футболист Александр Глеб объявил о завершении профессиональной карьеры.

По словам Глеба, внутренне он определился после прошлого сезона, что хватит. Игрок отметил, у него проскакивает желание выйти, поиграть, но он понимает, что в этом году ему уже 39, и нужно уделять внимание семье и детям.

«В год, когда сборная может попасть на Евро? Если бы сборная нуждалась во мне, я бы продлил. Поехать на Евро в роли мотиватора? Поеду как болельщик и буду ее поддерживать, переживать за нее», сказал Глеб, слова которого приводит by.tribuna.com.

Напомним, во время карьеры Александр Глеб играл в составе таких клубов, как борисовский БАТЭ, немецкий «Штутгарт», лондонский «Арсенал», каталонская «Барселона», немецкий «Вольфсбург», самарские «Крылья Советов», белорусская «Ислоч».

В национальной команде Белоруссии полузащитник провел 80 встреч и забил шесть мячей.