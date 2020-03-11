Официально объявлен бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

Постер с предстоящим поединком опубликовала пресс-служба Sky Sports. Данный телеканал будет транслировать поединок, который пройдет 23 мая на «О2-Арене» в Лондоне.

Напомним, предыдущий бой Усика состоялся в Чикаго. Бывший абсолютным чемпион мира в первом тяжелом весе подрался с 38-летним Чеззом Уизерспуном, дебютировав таким образом в супертяжелом весе.

В этом поединке украинский боксер одержал досрочную победу. Уизерспун отказался от продолжения боя между седьмым и восьмым раундами.

32-летний Усик продлил свою серию без поражений — у него 17 победных боев и ни одной неудачи. Уизерспун потерпел четвертое поражение при 42 поединках.