Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом заявил журналист «Радио-Канада» Себастьян Бове.

«Правительство Квебека отменяет чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был начаться в понедельник в Монреале», – написал Бове в своем Twitter.

О возможной отмене ЧМ уже говорил премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего.

Ранее Лоренцо Магри, тренер итальянского фигуриста Даниэля Грассля, заявил, что не стоит проводить чемпионат мира во время эпидемии коронавируса. Магри обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) и отметил, что находится вне Италии уже больше двух недель. Он подчеркнул, что не все страны Европы так жестко контролируют распространение вируса, поэтому риск заразиться будет очень высок.