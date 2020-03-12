Нападающий «Сочи» Антон Заболотный отказался общаться с журналистами в миксте после матча с «Оренбургом».

«Без комментариев, ребят. Я в прошлый раз очень много сказал», — заявил Заболотный представителям СМИ.

Напомним, после игры против «Урала» Заболотный опубликовал в своем Instagram шутливое видео, на котором он отказывается отвечать на вопросы журналистов.

На видеозаписи Заболотный проходит в микст-зону, и, обнаруживая, что там нет ни одного представителя СМИ, отмахивается и говорит: «Без комментариев, спасибо большое, без комментариев».

Отметим, в перенесенном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 5:1.

После 21 матча команда Владимира Федотова поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России и имеет в активе 21 балл.