В шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина финский «Йокерит» на выезде одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 5:1.

В составе клуба из Хельсинки по шайбе забросили Хенрик Хаапала с передач Сами Леписто и Виктора Лоова на 2-й минуте, Вели-Матти Савинайнен с передач Брайана О’Нейлла и Джона Нормана на 19-й минуте, Антти Пильстрем с передачи Марко Анттилы на 49-й минуте, Никлас Йенсен на 53-й минуте и Оливер Лауридсен в пустые ворота с передачи Томми Кивисте на 57-й минуте встречи.

У ярославцев единственный гол забил Стефан Да Коста в большинстве с передач Магнуса Пяяйарви и Стаффана Кронвалля на 4-й минуте.

Одержав победу, команда Лаури Марьямяки выиграла серию со счетом 4-2. В 1/4 финала Кубка Гагарина финский клуб встретится с петербургским СКА.