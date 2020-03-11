Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова поделилась мнением о решении отменить чемпионат мира по фигурному катанию.

По словам Тарасовой, с отменой ЧМ надо как-то считаться, и если решение принято, то надо его выполнять. Она отметила, что многие уже находятся в Канаде, например, японская команда. Она добавила, что на каждых соревнованиях кто-то чем-то болеет, это в том числе воспаление легких.

«Я верю Рошалю, гениальному доктору. Весь мир так решил, нужно уважительно к этому относиться. У Канады нет этого вируса, и они его не хотят, точнее только семь человек заболело. И то только те, кто приехали. Они берегут свой народ, это уважительно», — сказала Тарасова, слова которой приводит Sport24.

Отметим, чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил журналист «Радио-Канада» Себастьян Бове.

«Правительство Квебека отменяет чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был начаться в понедельник в Монреале», – написал Бове в своем Twitter.