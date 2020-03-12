Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился мнением о предстоящей серии против СКА.

По словам Марьямяки, фанаты «Йокерита» шесть лет ждали серии со СКА, и это наконец случилось. Тренер отметил, что пару дней команда отдохнет, а затем начнет готовиться.

Он отметил, что пока не думает о том, как будет играть с армейцами.

«Во-первых, они играют дома, на площадке, которая меньше, чем у нас. Мы надеемся, что судейство даст нам поиграть», — сказал Марьямяки, слова которого приводит официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина финский «Йокерит» на выезде одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 5:1.

Одержав победу, команда Лаури Марьямяки выиграла серию со счетом 4-2. В 1/4 финала Кубка Гагарина финский клуб встретится с петербургским СКА.