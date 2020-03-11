Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о победе над «Оренбургом».

По словам Кокорина, это хорошая и принципиальная игра для команды и тренерского штаба. Игрок отметил, что первый гол забили не игроки «Сочи», а удача была на стороне южан, однако впереди серьезный соперник.

Он добавил, что не каждый раз удается забить два гола, а пять голов для «Сочи» — рекорд.

Кокорин считает, что «Оренбург» не играл безвольно, просто сочинцы забили практически все свои моменты, а соперник пытался отыгрываться, но хозяева ловили гостей на контратаках.

Кокорин также поделился мнением о своих эмоциях после возвращения.

«Такие же, какие испытывает любой человек, который хорошо делает свою работу. Мы выигрывали две игры подряд. Выкарабкиваемся потихоньку», — сказал нападающий, слова которого приводит «Матч ТВ».

Кокорин также считает, что вероятность победить «Краснодар» есть, на вопрос, есть ли у «Сочи» шансы обыграть «Краснодар», Кокорин ответил: «Конечно».

Напомним, в перенесенном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 5:1.