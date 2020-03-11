Из-за коронавируса отменили чемпионат мира по фигурному катанию, матчи сборной России и «Зенита». Эти и другие новости — в дайджесте от Nevasport.

Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколлене

Российский биатлонист Александр Логинов не выступит на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. информацию об этом обнародовал старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.

Матч «Зенита» и «Шальке» перенесли из-за коронавируса

Товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и гельзенкирхенским «Шальке» решено перенести из-за вспышки коронавируса.

«Урал» проведет все домашние матчи РПЛ в апреле без зрителей

Футбольный клуб «Урал» проведет все домашние матчи в РПЛ до конца апреля без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

«Салават» обыграл «Авангард» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» дома одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4:1.

Матч Швеция — Россия пройдет без зрителей из-за коронавируса

Товарищеский матч между национальными командами Швеции и России будет проходить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

«Сочи» забил «Оренбургу» пять голов, Кокорин оформил дубль

В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 5:1.

Правительство Квебека отменило ЧМ по фигурному катанию в Монреале

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменен из-за угрозы распространения коронавируса.