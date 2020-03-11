Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на новости об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале.

Спортсменка выложила пост в «Инстаграме», где написала, что знает, как растроены участники отмененного турнира. По мнению фигуристки, решение об отмене ЧМ — печальное, хоть и правильное, а здоровье участников важнее всего.

«У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований», — написала Медведева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 11 Мар 2020 в 1:52 PDT

Напомним, турнир должен был состояться в Монреале с 16 по 22 марта, однако правительство Квебека отменило соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. Евгения Медведева не отобралась в состав сборной на ЧМ из-за проблем с ботинком во время чемпионата России.