Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани рассказал о своем текущем состоянии после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

В «Инстаграме» Ругани написал пост, в котором поспешил всех заверить в том, что он в порядке.

«В этот момент чувствую еще большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые борются в больницах, чтобы справиться с этой ситуацией», — сообщил Ругани, призвав всех уважать правила, поскольку вирусу все равно, сделать это ради родных и близких.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daniele Rugani (@daniruga) 11 Мар 2020 в 5:26 PDT

Напомним, сегодня стало известно, что Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус. Игрок был на скамейке запасных в матче против «Интера» 8 марта. Болезнь у Ругани протекает бессимптомно.