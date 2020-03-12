В Лиге чемпионов вчера, 11 марта, состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

«Ливерпуль» на домашнем стадионе принимал мадридский «Атлетико«, игра завершилась со счетом 2:3. Отметим, первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Атлетико», основное время второго мачта — со счетом 1:0 в пользу «Ливерпуля». В дополнительное время сильнее оказались мадридцы. В составе «Ливерпуля» отличились Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирмино, за «Атлетико» дубль сделал Маркос Льоренте, еще один гол забил Альваро Мората.

В Париже на пустом стадионе «Парк де Пренс» прошла игра между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счетом 2:0, по голу в матче забили Неймар и Хуан Бернат. В первой игре «Боруссия» победила со счетом 2:1, так что результата в Париже не хватило для прохода дальше.