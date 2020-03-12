На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти сегодня, 12 марта, пройдет мужская спринтерская гонка.

Спортсмены выйдут на старт в 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Первым из россиян на дистанцию уйдет Александр Логинов, он получил 10-й стартовый номер и примет участие в гонке. Эдуард Латыпов получил 21-й номер, Матвей Елисеев в завершении первой группы начнет гонку 37-м.

Евгений Гараничев попал во вторую стартовую группу, он уйдет в гонку 47-м, Никита Поршнев — 58-м. Карим Халили попал в заключительную стартовую группу, он начнет спринт 93-м.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет со зрителями в отличие от предыдущего этапа в Нове Место.