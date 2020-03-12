Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о текущем состоянии лидера сборной Александра Логинова и его пропуске финального этапа Кубка мира в Холменколлене.

По словам Хованцева в интервью порталу «Спорт День за Днем», решение о пропуске этапа в Холменколлене Логинов принял давно. «У него есть личные вопросы, которые он будет решать», — сообщил Хованцев.

Как считает тренер, многие спортсмены пропускают этапы Кубка мира по личным причинам, можно по разному это трактовать — есть ли у Логинова конфликт с норвежскими болельщиками или нет. «Если хотите персональных объяснений, лучше обратитесь с Логинову», — сказал Хованцев.

На этапе в Контиолахти Александр Логинов выступит без ограничений, он готов к спринту, который состоится сегодня, 12 марта.